Salud mental: la Unne brindará herramientas contra el estrés docente en Goya

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne), a través de la Facultad de Medicina, dictará en el Centro Regional Goya el curso gratuito "Bienestar laboral docente".

La propuesta está destinada a educadores de todos los niveles del sistema formativo y busca aportar herramientas prácticas para afrontar el estrés y mejorar la calidad de vida en el entorno de trabajo.

El dictado presencial comenzará el próximo sábado 8 de agosto en la sede comunal de calle Colón 538.

Modalidad, horarios y certificación oficial

El referente del Centro Regional de la Unne Goya, Diego Vicentín, brindó detalles sobre la dinámica pedagógica y la carga horaria del trayecto de formación:

Fechas y horarios: clases presenciales durante los sábados de agosto (comenzando el 8 de agosto) de 10 a 14.

Carga horaria: contempla un total de 30 horas cátedra distribuidas en 4 encuentros intensivos.

Certificación ministerial: completamente gratuita, cuenta con certificación oficial de la Facultad de Medicina y otorga puntaje avalado por Resolución del Ministerio de Educación .

Cupos limitados: por la dinámica interactiva de los especialistas a cargo, el cupo de participantes será acotado.

Requisitos y formulario de inscripción

El período de inscripción formal se mantendrá abierto hasta el día previo al inicio de las clases o hasta agotar vacantes.

El registro sin costo se realiza completando el formulario disponible en la web oficial (forms.gle/wvsKgvuQmQPEBYoJ9).

Para informes o dudas técnicas, se habilitó la casilla de correo electrónico centroregionalgoya@gmail.com. En tanto que las actividades se llevarán a cabo en la extensión de la Unne ubicada en calle Colón 538, Goya.