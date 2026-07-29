Producción local: impulsan la cría de pollos y huertas en parajes de Mburucuyá

La Municipalidad de Mburucuyá, bajo la gestión del intendente Edgar Galarza Florentín, cerró la entrega de insumos avícolas alcanzando a más de 400 familias rurales en parajes de la localidad.

La iniciativa lanzada en junio con apoyo de los pequeños productores, busca potenciar el trabajo autogestionado, fortalecer la cadena comercial entre el campo y la ciudad, y promover el consumo de alimentos locales ricos en proteínas en un contexto económico complejo.

Entregas en parajes rurales y apoyo gubernamental

El intendente encabezó las jornadas junto al viceintendente Sebastián Guastavino Calathaki, gabinete y concejales en diversas zonas agrícolas y ganaderas:

Zonas alcanzadas: entregas directas en Manantiales (Norte, Centro y Sur), Pago Arias y Punta Grande.

Comienzo del programa: la propuesta de cría de pollitos y gallinas ponedoras se lanzó en junio tras consensuarse con la comunidad rural.

Abordaje integral: la comuna articula además programas de desarrollo ganadero y hortícola para aumentar la oferta regional de carnes, frutas y verduras.

Fomento a la economía y salud nutricional

Galarza Florentín remarcó la importancia de generar herramientas de autogestión alimentaria en la coyuntura actual. "Si le ponemos mucho esfuerzo, podemos hacer de Mburucuyá un polo productivo avícola para favorecer a todos los vecinos", sostuvo el jefe comunal.

El intendente aprovechó para acotar que "como médico de profesión, entiendo perfectamente que es muy importante que nuestras familias consuman proteínas".

Por otro lado, se destaca este nuevo circuito comercial, pues la producción en chacras y huertas contribuye a reactivar las ventas en el comercio minorista local.