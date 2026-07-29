Corrientes: impulsan jornadas de sensibilización y buen trato al adulto mayor

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes, a través de la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia y el Área de Adultos Mayores, dictó jornadas de capacitación sobre el Buen Trato al Adulto Mayor en las localidades de Bella Vista y Santa Lucía.

Los encuentros estuvieron dirigidos a personal policial, equipos técnicos y municipales para fortalecer la inclusión, el respeto y la plena vigencia de los derechos de las personas mayores en toda la provincia.

Herramientas para la inclusión y protección de derechos

La propuesta busca capacitar a los actores que trabajan en contacto directo con las personas mayores. Las jornadas de formación técnica y comunitaria abarcaron a diversos sectores institucionales del interior.

Los objetivos centrales fueron generar herramientas conceptuales y prácticas para garantizar la inclusión, la no discriminación y el trato digno.

De esta manera se busca promover el respeto pleno a la autonomía y el bienestar integral de la población adulta mayor.

Presencia territorial y sensibilización provincial

La iniciativa forma parte de un plan integral impulsado por la cartera social en Corrientes.

Desde el Gobierno provincial destacaron la continuidad de estos talleres itinerantes para abarcar todo el territorio.

Esto último tiene el fin de descentralizar los talleres para llegar a municipios del interior y concientizar a la sociedad en su conjunto