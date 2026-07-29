Infraestructura: cómo es la obra cloacal habilitada en San Luis del Palmar

Los trabajos de extensión de la red de desagües cloacales en el área del Hospital de San Luis del Palmar fueron terminados y la empresa Aguas de Corrientes anunció su habilitación.

La obra implicó el tendido de 1.100 metros de cañería nueva, ya brinda servicio a unos 350 habitantes.

Desde la compañía instaron a los frentistas beneficiados a conectarse a la red pública y proceder a la correcta anulación de los pozos ciegos para prevenir focos de contaminación.

Extensión de cañería y mejora en la calidad de vida

La intervención representa una mejora sustancial en la infraestructura básica de la localidad y en las condiciones sanitarias de las familias beneficiadas.

La mejora benefició en concreto a unos 350 vecinos de la zona del Hospital con una red formalmente habilitada y prestando servicio continuo.

Con la nueva infraestructura en funcionamiento, la empresa enfatizó la importancia de la colaboración vecinal para optimizar el sistema y recuerda que es responsabilidad de las familias beneficiadas conectarse a la nueva red pública.

Además, se remarca la obligatoriedad de anular correctamente los pozos ciegos preexistentes.