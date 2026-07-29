Corrientes: inician las primeras evacuaciones en Paso de los Libres por la crecida del río

La crecida del río Uruguay provocó las primeras evacuaciones preventivas en Paso de los Libres durante este miércoles, por lo que se trasladó a 23 personas, grupo compuesto por 10 adultos y 13 menores.

Las familias afectadas, pertenecientes principalmente al asentamiento del arroyo Yatay, fueron alojadas en el Centro de Evacuados del ex Regimiento N.º 5.

El último reporte, del martes por la noche, registró una altura de 8,49 metros en puerto local y un ritmo de ascenso de un centímetro por hora. Las áreas operativas del Municipio mantienen el monitoreo constante ante la posibilidad de nuevos traslados.

Operativo de traslado y asistencia integral

Personal municipal y de fuerzas de seguridad desplegaron tareas de evacuación en el sector de las calles 25 de Mayo y Pellegrini.

Hasta el momento se registra un total de 23 vecinos evacuados 10 mayores y 13 menores de edad, los cuales ya reciben alojamiento, alimentación, atención médica y contención en las instalaciones del ex Regimiento N.º 5.

Además, se realiza un trabajo articulado entre Defensa Civil, Acción Social y el Corralón Municipal, que coordinan la logística de transporte y resguardo de bienes.

El río sigue en creciente y habilitan línea de emergencia

El monitoreo marca que el nivel del río crece a razón de un centímetro por hora, manteniendo en alerta a todos los barrios ribereños.

Con una tendencia ascendente, el registro oficial alcanzó los 8,49 metros, por lo cual se mantiene un monitoreo permanente y se refuerzan las recorridas preventivas por áreas vulnerables para actuar con rapidez ante nuevos avances del agua.

Por otro lado, Defensa Civil habilitó una línea de contacto ante cualquier eventualidad o solicitud de asistencia: 3772-44-7708.

Con información de Impato 92.3