Prevención por El Niño: Goya se prepara para las eventualidades con la formación de su COE

Ante las proyecciones meteorológicas que anticipan un alto porcentaje de lluvias por el fenómeno de El Niño, el intendente de Goya, Mariano Hormaechea, detalló las acciones preventivas que ejecuta el Municipio en articulación con el Gobierno provincial.

Las tareas incluyen la limpieza de canales y alcantarillas, la rectificación de defensas en barrios vulnerables como El Chacal y Santa Clara, y la puesta a punto de las estaciones de bombeo.

El jefe comunal instó a la población a actuar con responsabilidad y colaborar con el mantenimiento de la higiene urbana para facilitar el drenaje.

Obras en barrios vulnerables y alistamiento de estaciones de bombeo

Las áreas operativas de Obras Públicas y Desarrollo Humano intensifican las tareas preventivas en puntos estratégicos de la ciudad.

Se realiza el mantenimiento integral en canales primarios, secundarios y terciarios, junto a la puesta a punto de las estaciones de bombeo.

Por otro lado, se llevan adelante obras de rectificación y contención en El Chacal y barrio Santa Clara para frenar los caudales provenientes del sector este (Carolina).

El plan técnico continuará en los barrios Francisco Primero, Matadero y la zona del Puerto. Además, se prevén trabajos conjuntos con Vialidad Nacional y Provincial en refacciones de cabeceras de puentes y limpieza de alcantarillas.

Conformación del COE local y pedido de concientización comunitaria

Tras conformar la mesa del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) junto a instituciones civiles, fuerzas de seguridad y el Concejo Deliberante, el intendente remarcó la importancia del compromiso ciudadano: