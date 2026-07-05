Goya y Curuzú Cuatiá se unen para impulsar una nueva ONG de Estrellas Amarillas

El viernes, una comitiva de la Fundación Estrellas Amarillas Goya, encabezada de forma directa por su presidenta Viviana Canaparro y acompañada de manera técnica por el personal de la Dirección de Tránsito de Goya, se trasladó hacia la ciudad de Curuzú Cuatiá.

El objetivo de la visita en el sur provincial radicó en brindar el padrinazgo para la creación, conformación y asistencia técnica en los primeros pasos institucionales de la naciente Fundación Estrellas Amarillas de Curuzú Cuatiá.

Esta ONG se enfoca en la prevención y la contención familiar, participaron de manera activa la intendente de Curuzú Cuatiá, Verónica Inés Espíndola, junto al viceintendente de dicha comuna, Miguel Guillermo Güenaga, quienes comprometieron el pleno apoyo del Ejecutivo de esa jurisdicción a las futuras acciones que encare la filial comunitaria.

Acciones en el territorio: cartelería en la Ruta 119 y el Hospital Militar

Como primera acción concreta de concientización ciudadana marcando la presencia y el nacimiento de la entidad en el tejido urbano y rural, se colocaron dos carteles viales de la campaña nacional. Las estructuras de señalización preventiva quedaron fijadas en dos puntos estratégicos del mapa de la localidad:

El primer cartel de advertencia se instaló a la vera de la traza de la Ruta Nacional 119 .

El segundo dispositivo de concientización quedó emplazado de manera visible justo frente al Hospital Militar.

Junto a las autoridades municipales goyanas y curuzucuateñas, participaron los familiares y amigos de las víctimas de esos accidentes de tránsito, transformando el dolor en una herramienta de docencia urbana.

Agradecimientos y el firme compromiso con la seguridad vial

Las autoridades de Estrellas Amarillas Goya manifestaron su agradecimiento por la cálida recepción brindada. Del mismo modo, hicieron extensivo el reconocimiento al acompañamiento logístico permanente de la Municipalidad de Goya por intermedio de su Dirección de Tránsito, que posibilitó el traslado y el asesoramiento a los pares del interior.

Finalmente, ponderaron y destacaron la decisión de los familiares de las víctimas directas de accidentes en Curuzú Cuatiá de unirse y crear la Fundación para concientizar en materia de educación y seguridad vial.