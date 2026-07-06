Inauguraron la 8ª Feria del Libro de Goya con una cartelera de nivel nacional

El intendente de Goya, Mariano Hormaechea, dejó oficialmente inaugurada la 8ª Feria del Libro en las instalaciones del Multiespacio Antonio R. Villarreal. El mandatario local destacó la gratuidad y el nivel de un evento que ya es considerado una política de Estado municipal.

La jornada de apertura contó con la presencia de la actriz Leonor Benedetto y el pianista Alberto Favero, marcando el inicio de una semana que incluirá la presentación del tráiler de la historia de Goya junto al historiador Felipe Pigna.

Identidad local, el proyecto con Felipe Pigna y el contexto económico

Tras el acto de inauguración, Hormaechea remarcó que el encuentro es "una fiesta de la cultura, una decisión de política pública municipal, que nos permite trascender y posicionar al encuentro como uno de los mejores de la zona sur de la provincia".

El mandatario valoró el trabajo articulado entre la Secretaría de Educación, las bibliotecas y las entidades intermedias, subrayando que la feria es fruto del esfuerzo conjunto de toda la comunidad goyana.

Además, Hormaechea hizo foco en el rescate de las raíces históricas de la ciudad y adelantó anuncios clave para la agenda local:

El próximo domingo , durante la jornada de clausura de la feria, se presentará de forma oficial el tráiler del documental de Goya , un proyecto audiovisual que cuenta con la participación activa y colaboración directa del historiador nacional Felipe Pigna .

La presentación definitiva del Libro de la Historia de Goya se concretará el venidero 9 de noviembre, coincidiendo con la fecha de la radicación histórica de la ciudad.

Voces de la educación y el rol activo de la SADE local

A su turno, la secretaria de Educación, Sonia Espina, reconoció el desafío logístico y presupuestario de coordinar la fiesta en el escenario actual, agradeciendo el acompañamiento de los emprendedores y del voluntariado para continuar "construyendo juntos la historia de nuestra ciudad".

Por su parte, en representación de la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) filial Goya, se dirigieron al público los dirigentes Federico Manzanares y María Lilia Urquijo. Manzanares agradeció la apertura de los espacios gratuitos otorgados por el Municipio e instó de manera directa a las instituciones educativas a convocar a los jóvenes a las bibliotecas para fomentar la investigación en papel.

En tanto, Urquijo expresó su ferviente esperanza de que estos valores literarios prendan con fuerza en las nuevas generaciones para que resplandezcan en el futuro de la comunidad.

Cartelera artística de apertura y la continuidad de la agenda del lunes

La noche inaugural debutó artísticamente con una propuesta cultural de jerarquía internacional. La actriz Leonor Benedetto subió al escenario principal acompañada por el maestro Alberto Favero en el piano, recreando de manera magistral diversas obras literarias correspondientes a Jorge Luis Borges.

Posteriormente, se presentó de la obra "Teatro Goya" a cargo de los integrantes de la Escuela Municipal de Teatro, concluyendo la velada inicial a puro chamamé y música tradicional con la actuación en vivo de Ricardito Silva y su Conjunto.

La muestra continuará este lunes con una gran grilla de actividades programadas tanto en el Multiespacio Antonio R. Villarreal como en el Salón de Usos Múltiples (SUM) “Coqui” Correa.