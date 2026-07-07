Corrientes: se proyecta una nueva señalética y obras para potenciar a Santa Ana

Un equipo técnico del Ministerio de Turismo de Corrientes concretó un relevamiento integral de la señalética en Santa Ana de los Guácaras para evaluar su estado y planificar nuevos proyectos de infraestructura.

La mesa de trabajo conjunta, que integró a las autoridades provinciales y a la intendenta Silvana Almirón, busca modernizar la cartelería informativa y de orientación urbana.

El objetivo principal radica en optimizar la circulación de los visitantes, poner en valor los atractivos históricos del destino y consolidar el posicionamiento de la localidad dentro del corredor turístico Gran Corrientes.

Relevamiento integral de cartelería y asistencia técnica

La jornada operativa se encuadró dentro de los programas de asistencia técnica que el Gobierno provincial despliega de forma permanente en las comunas para mejorar la experiencia de los destinos.

En el territorio, la intendenta Almirón coordinó las tareas junto al subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, la directora de Gestión Turística, Mercedes Alegre, y la directora de Turismo local, Elsa Medina.

Las autoridades analizaron de manera presencial los siguientes indicadores del equipamiento:

El estado de conservación de las estructuras existentes para definir tareas de mantenimiento.

La ubicación estratégica y la funcionalidad de los carteles orientativos instalados.

La identificación de necesidades de actualización del contenido técnico e histórico expuesto.

Planificación de infraestructura moderna para el Gran Corrientes

El diagnóstico compartido entre el Ministerio de Turismo y el Municipio servirá de base conceptual para estructurar los pliegos de futuras intervenciones urbanas en la localidad.

Las nuevas incorporaciones planificadas apuntan a dotar a los accesos y cascos históricos de una infraestructura adaptada a las demandas de los viajeros.

El plan de trabajo conjunto se orienta hacia los siguientes ejes de desarrollo: