Turismo en Corrientes: buscan elevar estándares de servicios de hospedaje en Ita Ibaté

El Ministerio de Turismo de Corrientes encabezó una jornada de asistencia técnica en la localidad de Ita Ibaté focalizada en el sector de alojamientos, en el marco del programa provincial Sello Correntino de Calidad Turística.

El encuentro ofreció herramientas operativas y asesoramiento a los prestadores locales con el fin de implementar estándares de calidad, promover la mejora continua en la atención al visitante y fortalecer la competitividad del destino.

Objetivos y modalidad para el sector de alojamientos

La capacitación abordó aspectos clave para optimizar la gestión de las plazas hoteleras y extrahoteleras.

Se asesoró a los empresarios sobre la implementación de pautas operativas para elevar la calidad de atención y servicios.

Además, la jornada funcionó como un espacio para identificar oportunidades de mejora en la infraestructura y en la experiencia de estancia del turista.

La actividad se centró de manera específica en la modalidad de hospedajes de la villa turística de Ita Ibaté.

El impacto del Sello Correntino de Calidad Turística

La herramienta impulsada por la Provincia busca afianzar los destinos correntinos en la oferta nacional.

De esta manera el programa promueve procesos permanentes de evaluación para los emprendimientos de la cadena de valor turística.

El sello pretende consolidar una propuesta integral cada vez más preparada y profesionalizada para recibir al turismo regional e internacional.