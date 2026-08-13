Corrientes: murió el director de Prensa de la Municipalidad de Ituzaingó y decretaron asueto

Murió Federico Sussini, director de Prensa y Difusión de Ituzaingó, y la Municipalidad decretó asueto por duelo. La noticia se conoció ayer y generó impacto entre las autoridades y vecinos que participaban de las actividades por el aniversario de la localidad correntina.

El asueto fue comunicado oficialmente por la Municipalidad de Ituzaingó, que expresó su pesar por la pérdida. Desde el Ejecutivo local, a cargo del intendente Emilio Nicolás, acompañaron a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Sussini tenía 40 años y, además de su función dentro del municipio, también era titular de la radio FM Cadena Cuatro, que dirigía junto a su esposa, Ana Bernasconi.



