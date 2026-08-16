La Cruz rindió homenaje a la Virgen de la Asunción de Acaraguá y Mbororé

La localidad de La Cruz celebró el sábado su tradicional fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de la Asunción de Acaraguá y Mbororé, reuniendo a miles de fieles y visitantes de la región.

Las actividades combinaron actos litúrgicos, la habitual procesión y festivales populares.

El intendente Luis Calomarde resaltó la trascendencia de la imagen jesuítica, agradeció el respaldo del Gobierno provincial para la puesta en valor del templo y celebró el impacto económico positivo para los emprendedores y artesanos locales.

Identidad histórica y apoyo provincial

La festividad reafirmó las raíces jesuítico-guaraníes de la comunidad cruceña:

Se rindió homenaje a la imagen tallada por los jesuitas tras la batalla de Mbororé, con cerca de cuatro siglos de devoción comunitaria.

Además, el municipio contó con el acompañamiento del Ejecutivo provincial para los trabajos de pintura y acondicionamiento de la iglesia parroquial, así como para la logística de los festivales.

Desde la gestión municipal destacaron el encuentro como un punto de unión entre la fe, la memoria histórica y la cultura litoraleña.

Concurrencia masiva e impacto en la economía local

Las veladas festivas generaron una importante dinamización en el corredor turístico de la zona. El evento atrajo a una multitud de vecinos locales y peregrinos procedentes de municipios aledaños.

La feria de artesanos y gastronómicos registró un fuerte movimiento comercial, beneficiando la economía de las familias trabajadoras.