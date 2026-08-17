El certamen "Pintemos Goya" cerró su edición 22 con artistas de todo el país premiados

En la Casa de la Cultura el domingo se llevó a cabo la ceremonia de premiación del 22º Concurso de Manchas “Pintemos Goya”, con la consagración de ganadores en las categorías Profesionales, Aficionados, Juveniles y Locales.

El artista chaqueño Javier Acuña fue galardonado como "Ganador de Ganadores" y elegido Rey/Embajador del encuentro junto a la Reina Inés Cohello y la Reinita Infantil Renata Islas, en una jornada que reunió a delegaciones de distintas provincias y visibilizó obras de participantes de la Unidad Penal 8.

Embajadores consagrados del certamen

Antes de la entrega de medallas y diplomas, los nuevos representantes elegidos brindaron sus sensaciones:

Javier Acuña, oriundo de Resistencia, Chaco, agradeció el reconocimiento y remarcó el respeto al artista que caracteriza al encuentro goyano, comprometiéndose a difundir el evento a nivel nacional e internacional.

La reina Inés Cohello, proveniente de Florencio Varela, Buenos Aires, celebró el encuentro comunitario y anticipó el regreso de su delegación para la edición 2027.

En tanto que la Reinita Infantil, Renata Islas, expresó su emoción por sumarse como figura distintiva del concurso tras acompañar a su familia desde muy pequeña.

Cuadro de ganadores por categoría

El jurado dio a conocer el listado oficial de premiados en las distintas modalidades: