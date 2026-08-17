El certamen "Pintemos Goya" cerró su edición 22 con artistas de todo el país premiados

En la Casa de la Cultura el domingo se llevó a cabo la ceremonia de premiación del 22º Concurso de Manchas “Pintemos Goya”, con la consagración de ganadores en las categorías Profesionales, Aficionados, Juveniles y Locales.
El artista chaqueño Javier Acuña fue galardonado como "Ganador de Ganadores" y elegido Rey/Embajador del encuentro junto a la Reina Inés Cohello y la Reinita Infantil Renata Islas, en una jornada que reunió a delegaciones de distintas provincias y visibilizó obras de participantes de la Unidad Penal 8.
Embajadores consagrados del certamen
Antes de la entrega de medallas y diplomas, los nuevos representantes elegidos brindaron sus sensaciones:
Javier Acuña, oriundo de Resistencia, Chaco, agradeció el reconocimiento y remarcó el respeto al artista que caracteriza al encuentro goyano, comprometiéndose a difundir el evento a nivel nacional e internacional.
La reina Inés Cohello, proveniente de Florencio Varela, Buenos Aires, celebró el encuentro comunitario y anticipó el regreso de su delegación para la edición 2027.
En tanto que la Reinita Infantil, Renata Islas, expresó su emoción por sumarse como figura distintiva del concurso tras acompañar a su familia desde muy pequeña.
Cuadro de ganadores por categoría
El jurado dio a conocer el listado oficial de premiados en las distintas modalidades:
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Ganador de Ganadores: Javier Acuña (Resistencia, Chaco). Mención Especial: Silvia Soloaga (Buenos Aires).
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Categoría Profesionales: 1.º Eugenia Galvano (Córdoba); 2.º Liliana Bravo (Buenos Aires); 3.º Briant Fernández (Goya). Menciones: Fernando Campos, Norma Cepeda, Adriana Malagueño, Claudio Insaurralde (Santa Lucía) y Graciela Olguín (Córdoba).
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Categoría Aficionados: 1.º Viviana Pérez (Florencio Varela, Bs. As.); 2.º Fernando Burza (Bs. As.); 3.º Lorena Monzón (Paso de los Libres). Menciones: Carla Rodríguez, Patricia Manavella, Denise Musinszky e Inés Cohello.
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Categoría Locales: 1.º Rubén Umpierrez (Santa Lucía); 2.º Angelina Sánchez; 3.º Cristian Ramos Viglieca (Unidad Penal 8). Menciones Especiales a internos de la Unidad Penal 8: Javier Casco, Federico Báez y Héctor Godoy.
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Categoría Juvenil: 1.º Gerónimo Zarza; 2.º Israel Genes; 3.º Axel Ferreira. Menciones: Clarita Díaz, Ramito Clakson (Paso de los Libres) y delegación Paso de los Libres.