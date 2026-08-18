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Casa del Bicentenario

Goya capacitará sobre prevención de excesos hídricos y manejo sanitario por "El Niño"

El evento se enmarca en las tareas de previsión ante la inminente llegada del fenómeno climátológico en la región.

Por El Litoral

Martes, 18 de agosto de 2026 a las 11:32

La Municipalidad de Goya, en conjunto con el Gobierno Provincial, llevará a cabo este miércoles 19 de agosto a las 9:30 una charla informativa abierta sobre los efectos del fenómeno climático “El Niño”.

La actividad se desarrollará en la Casa del Bicentenario y abordará el impacto del exceso hídrico en el sector agropecuario, los protocolos de mitigación de riesgos para productores y el manejo sanitario preventivo ante lluvias intensas.

Este evento que se realizará en la Casa del Bicentenario (avenida Neustadt y calle Brasil) se dirige a productores, instituciones públicas e intermedias, ONG, vecinos interesados, medios de comunicación y periodistas,

Objetivos y temáticas de la jornada

El encuentro buscará concientizar y aportar herramientas técnicas frente a la variabilidad climática.

Se analizarán los riesgos del exceso de precipitaciones e inundaciones en las actividades agrícola y ganadera de la zona.

Además, se presentarán recomendaciones técnicas dirigidas a productores rurales para minimizar pérdidas económicas y operativas.

Otro eje de importancia es la prevención de enfermedades zoonóticas y sanitarias asociadas a la acumulación de agua y condiciones ambientales adversas.

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