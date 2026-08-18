Goya capacitará sobre prevención de excesos hídricos y manejo sanitario por "El Niño"

La Municipalidad de Goya, en conjunto con el Gobierno Provincial, llevará a cabo este miércoles 19 de agosto a las 9:30 una charla informativa abierta sobre los efectos del fenómeno climático “El Niño”.

La actividad se desarrollará en la Casa del Bicentenario y abordará el impacto del exceso hídrico en el sector agropecuario, los protocolos de mitigación de riesgos para productores y el manejo sanitario preventivo ante lluvias intensas.

Este evento que se realizará en la Casa del Bicentenario (avenida Neustadt y calle Brasil) se dirige a productores, instituciones públicas e intermedias, ONG, vecinos interesados, medios de comunicación y periodistas,

Objetivos y temáticas de la jornada

El encuentro buscará concientizar y aportar herramientas técnicas frente a la variabilidad climática.

Se analizarán los riesgos del exceso de precipitaciones e inundaciones en las actividades agrícola y ganadera de la zona.

Además, se presentarán recomendaciones técnicas dirigidas a productores rurales para minimizar pérdidas económicas y operativas.

Otro eje de importancia es la prevención de enfermedades zoonóticas y sanitarias asociadas a la acumulación de agua y condiciones ambientales adversas.