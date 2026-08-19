Repararon un puente en la proximidad de las inclemencias del Niño

El puente Costa Grande, ubicado en una zona rural de Corrientes, fue reparado por personal de la Dirección Provincial de Vialidad. El viaducto de madera cumple una función clave para la comunicación entre el municipio de Herlitzka y la zona rural de Costa Grande en San Luis del Palmar, ya que permite conectar a pobladores y productores que utilizan este paso para trasladarse diariamente.

Gentileza Luis Dalmacio

Vialidad d ela Provincia se hizo caergo de la situación al advertir que los vecinos de la zona debían utilizar un camino alternativo, lo que implicaba aumentar considerablemente las distancias y los tiempos de traslado.

Los trabajos fueron realizados en el marco de las tareas correspondientes a la Zona 1-2 de la Dirección Provincial de Vialidad, que intervino sobre la estructura.

El deterioro del puente había sido motivo de preocupación para los habitantes y productores de la zona.

Así se encontraba el puente. Fuente: Gentileza.

Así es que la reparación permitió recuperar nuevamente este punto de conexión y facilitar el traslado entre los distintos sectores rurales.

Con la recuperación del viaducto, los pobladores y productores de la zona vuelven a contar con un paso habilitado para sus desplazamientos habituales, evitando el desvío que debían realizar mientras permanecía intransitable.