Tenían un pequeño carpincho como mascota en una casa y ahora volverá a su hábitat

Un pequeño carpincho que era tenido como mascota en una vivienda del barrio San Jorge, en Ituzaingó, fue rescatado y quedó bajo resguardo de Recursos Naturales para su recuperación y posterior regreso a su ambiente natural.

La intervención comenzó a partir de un llamado de la protectora de animales Mymba Hayhú, que alertó a la Policía Rural sobre la presencia del animal silvestre dentro de una casa.

Rescate del animal

Cuando los efectivos llegaron al domicilio, encontraron al joven que se encontraba en la vivienda y le explicaron la situación. Ante esto, entregó voluntariamente al carpincho para que pudiera recibir la atención correspondiente.

El pequeño ejemplar quedó entonces en manos de Recursos Naturales, donde será revisado antes de iniciar el proceso para regresar a su hábitat.

El objetivo es que pueda crecer y recuperarse en condiciones adecuadas y volver a desarrollarse en su ambiente natural, lejos de espacios domésticos.

El caso vuelve a poner en evidencia la importancia de proteger a la fauna silvestre. Aunque una cría de carpincho pueda resultar tierna y generar deseos de tenerla cerca, su bienestar depende de que pueda vivir en el entorno que le corresponde.