Corrientes: proponen un protocolo común entre comunas para mitigar el impacto de "El Niño"

Tras participar en Goya de una jornada técnica sobre el fenómeno El Niño junto al intendente Mariano Hormaechea, el jefe comunal de Lavalle, Hugo Perrotta, promovió la creación de un comité de emergencia y un protocolo común para la Micro Región “Río Santa Lucía”.

La propuesta busca coordinar diagnósticos y asistencia mutua frente a probables anegamientos por lluvias masivas, priorizando la protección de zonas ribereñas y la vasta superficie bajo invernaderos de la zona.

Prevención hídrica y protocolo unificado

Las comunas vecinas avanzan en una estrategia integrada para hacer frente a las contingencias climáticas.

En busca de una estrategia coordinada, Perrotta planteó la necesidad de un protocolo de actuación regional para que los municipios con problemáticas similares puedan complementarse durante las emergencias.

Además, se realiza un diagnóstico técnico que trabaja con datos e informes del Inta y el Senasa para anticipar el impacto en la producción agrícola y ganadera.

En tanto que en Lavalle la comuna realiza tareas preventivas en desagües para proteger áreas productivas bajo invernadero y zonas vulnerables sobre la costa del río Santa Lucía y lagunas.

Agenda de desarrollo regional y pesca deportiva

El intendente Perrota repasó además los proyectos de infraestructura y eventos turísticos en carpeta.

La próxima cumbre de intendentes abordará obras estratégicas como el puerto de Lavalle, la conexión por balsa con Santa Fe y el proyectado puente Goya–Reconquista.

Además, ya está todo listo para la Pesca Variada Embarcada, que se realizará este fin de semana. El evento disputará su 5ta edición en Lavalle, contando ya con más de 70 equipos confirmados para la competencia náutica.