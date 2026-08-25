Quiénes fueron los ganadores del mejor guiso de Corrientes

El Festival Internacional del Guiso 2026 ya tiene a sus ganadores. El pasado domingo, la Agrupación Nuevo Amanecer, de Horacio Blanco, se consagró Campeón de Campeones y obtuvo el máximo reconocimiento de la competencia, junto con un premio de $1.000.000. La definición se realizó en el Parque de Turismo Municipal “Juan Domingo Perón”, donde familias, vecinos y visitantes se acercaron desde temprano para disfrutar de una jornada dedicada a una de las tradiciones gastronómicas que identifica a Paso de los Libres.

En la categoría de mayor jerarquía, Nuevo Amanecer se quedó con el primer puesto. El segundo lugar fue para Los CAU, de Lucrecia Acosta, que recibió $500.000, mientras que Carumbé, de Federico Medina, completó el podio. En esta instancia participaron cinco equipos.

La categoría General tuvo como ganador a Iron Cross, de Bruno Garay, que obtuvo el primer premio de $1.000.000.

El segundo puesto fue para TaraguiGuú, de Juan Avancini, que recibió $500.000, mientras que Tintolín, de Roberto Ratti, quedó en el tercer lugar. Esta categoría reunió a 23 equipos.

Los ganadores de las categorías juveniles

El festival también tuvo una competencia destinada a los más jóvenes. En la categoría Promo, el primer puesto fue para Horizonte, de Gabriela Bendini.

En Pre-Promo, el equipo ganador fue Baby Tortugitas, de Federico Medina. En ambas categorías, los primeros puestos recibieron $600.000, mientras que los segundos obtuvieron $300.000.

En total, 35 equipos participaron del concurso, que además reconoció a los mejores stands de las distintas categorías y distribuyó $6 millones en premios.

El buen tiempo acompañó la jornada y permitió que el Parque de Turismo recibiera a familias y visitantes que recorrieron el predio y siguieron de cerca la competencia.

Con la definición de los ganadores, el Festival Internacional del Guiso 2026 cerró una nueva edición en torno al sabor, la competencia y las tradiciones que forman parte de la identidad de Paso de los Libres.