Calidad turística en Corrientes: evaluaron alojamientos en Paso de la Patria

El Ministerio de Turismo de la Provincia llevó a cabo la evaluación de prestadores turísticos en Paso de la Patria bajo la modalidad alojamiento del programa Sello Correntino de Calidad Turística.
La iniciativa busca brindar herramientas y recomendaciones técnicas orientadas a la mejora continua, profesionalizar la atención y consolidar la excelencia en uno de los destinos emblemáticos de Corrientes.
Acompañamiento a prestadores y mejora de servicios
El operativo técnico se enfocó en el trabajo directo con los establecimientos locales.
Se realizó el seguimiento técnico a los alojamientos participantes para diagnosticar y certificar sus estándares de prestación.
Además, se entregaron recomendaciones orientadas a la mejora continua del servicio y a la optimización de los procesos de atención al visitante.
La provincia impulsa el programa para poner en valor la inversión, innovación y compromiso de los empresarios locales.
Consolidación del destino Paso de la Patria
La propuesta apunta a potenciar la competitividad de la villa turística en el mapa provincial y regional.
Busca garantizar estándares elevados para satisfacer las demandas de turistas nacionales, internacionales y del público local.
La certificación de calidad contribuye a jerarquizar la oferta global del municipio como polo receptivo destacado de Corrientes.