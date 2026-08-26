Calidad turística en Corrientes: evaluaron alojamientos en Paso de la Patria

El Ministerio de Turismo de la Provincia llevó a cabo la evaluación de prestadores turísticos en Paso de la Patria bajo la modalidad alojamiento del programa Sello Correntino de Calidad Turística.

La iniciativa busca brindar herramientas y recomendaciones técnicas orientadas a la mejora continua, profesionalizar la atención y consolidar la excelencia en uno de los destinos emblemáticos de Corrientes.

Acompañamiento a prestadores y mejora de servicios

El operativo técnico se enfocó en el trabajo directo con los establecimientos locales.

Se realizó el seguimiento técnico a los alojamientos participantes para diagnosticar y certificar sus estándares de prestación.

Además, se entregaron recomendaciones orientadas a la mejora continua del servicio y a la optimización de los procesos de atención al visitante.

La provincia impulsa el programa para poner en valor la inversión, innovación y compromiso de los empresarios locales.

Consolidación del destino Paso de la Patria

La propuesta apunta a potenciar la competitividad de la villa turística en el mapa provincial y regional.

Busca garantizar estándares elevados para satisfacer las demandas de turistas nacionales, internacionales y del público local.

La certificación de calidad contribuye a jerarquizar la oferta global del municipio como polo receptivo destacado de Corrientes.