Todo listo para una nueva edición de la Expo Guácaras con entrada libre y gratuita

Los días 5 y 6 de septiembre se desarrollará la 12.ª edición de la Expo Guácaras en el predio Las Casuarinas de la localidad de Santa Ana de los Guácaras.

Organizado por SyN Orquídeas y con el acompañamiento del Ministerio de Turismo provincial, el evento reunirá a orquidiófilos, coleccionistas, productores y aficionados de toda la región.

La propuesta, que contará con entrada libre y gratuita, busca promover el cultivo y cuidado de las orquídeas mientras impulsa el turismo y el movimiento económico local.

Encuentro botánico y promoción de la orquideofilia

La exposición se consolida como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos y la exhibición de especies.

El evento convocará a coleccionistas, cultivadores y viveristas locales y regionales orientados a la producción sustentable. Es así que se ofrecerá un espacio destinado a la divulgación sobre técnicas de cultivo, sanidad y cuidado de las distintas variedades de orquídeas.

Además, se recibirán a delegaciones y visitantes de Santa Ana, Corrientes Capital, municipios del interior y provincias vecinas.