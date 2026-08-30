Presentaron el "Maestrazo" 2026 para agasajar a los docentes en Paso de la Patria

En la sede de la Federación Económica de Corrientes se realizó el lanzamiento oficial del "Maestrazo", una iniciativa turística y recreativa que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de septiembre en Paso de la Patria.

Organizado de manera conjunta por Capresstury la mutual docente Amudoch, el evento busca rendir homenaje a los trabajadores de la educación en su mes, reuniendo a delegaciones de varias provincias con una amplia agenda de actividades náuticas, paseos de naturaleza y gastronomía regional.

Lanzamiento institucional y alcance regional

El evento sumó el respaldo del sector público y entidades privadas para afianzar su convocatoria.

Se concretó en la ciudad de Corrientes con la presencia de autoridades del Instituto de Cultura y Turismo de Paso de la Patria, referentes de Capresstur, directivos de Amudoch y el aval del Ministerio de Turismo provincial.

Para esta primera edición se espera el arribo de contingentes docentes provenientes de Chaco, Corrientes, Salta, Santa Fe y Formosa.

Los organizadores apuntan a consolidar el "Maestrazo" dentro del calendario turístico anual de la provincia para luego escalar la convocatoria a nivel nacional.

Oferta de actividades y experiencias en la villa turística

Durante las tres jornadas, Paso de la Patria desplegará sus principales atractivos naturales y servicios.

Los agasajados disfrutarán de recorridos en lancha por el río Paraná, navegaciones a bordo de catamarán y alquiler de bicicletas acuáticas.

Además, se ofrecerán cabalgatas guiadas a través de los paisajes costeros y circuitos rurales de la localidad.

El eventó contará con menús especiales, almuerzos y cenas temáticas diseñados por los establecimientos gastronómicos locales para los visitantes.