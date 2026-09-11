El desafío que puso a prueba a alumnos de San Roque sobre la vida de San Martín

En la Escuela Normal Juan García de Cossio de San Roque se realizó la instancia escolar-departamental del concurso “Los 9 escalones, conociendo al Padre de la Patria”, una propuesta que busca acercar a los estudiantes a la vida y legado del general José de San Martín.

Cinco equipos de alumnos de quinto grado respondieron preguntas sobre distintos momentos de la vida del prócer, desde su infancia y formación militar hasta el Cruce de los Andes, la campaña al Perú y su legado.

El nivel de conocimiento de los participantes llevó al jurado a realizar dos instancias de desempate. Finalmente, el equipo integrado por Tomasella Angelo Penzo, Victoria Amarilla, Tiziano Benjamín Arrieta, Olivia Josefina Rapp, Mia Ailin Acuña y Francesca Nerea Domingo resultó ganador y representará a San Roque en la instancia provincial.

La actividad fue organizada por el Instituto Sanmartiniano de Corrientes, con adhesión de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Santo Tomé, y contó con el auspicio del Ministerio de Educación. Además, la instancia local fue declarada de Interés Municipal Legislativo 13/26.