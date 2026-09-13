El Icap de Saladas sumó nuevos especialistas a su equipo interdisciplinario

La Municipalidad de Saladas y el Gobierno de la Provincia mantuvieron un encuentro de trabajo para coordinar las acciones del Instituto Correntino de Abordaje y Prevención (Icap) en la localidad.

El organismo provincial, que nuclea programas de asistencia antes dispersos en distintos ministerios, sumó nuevas profesionales a su equipo interdisciplinario de Psicología y Trabajo Social que brinda atención continua en la sede municipal.

Articulación institucional y centralización de programas

El encuentro coordinó la estrategia territorial entre Municipio y Provincia.

Avanzar en la planificación de las tareas de prevención y contención social articuladas entre el Icap y la Secretaría de Acción Social del municipio conducido por Noel Gómez.

El Icap reúne en una misma estructura diversos programas y espacios de prevención y tratamiento que antes funcionaban en distintas áreas de la administración provincial.

Participaron el secretario de Acción Social, Nicolás Guidobono, y la coordinadora local del Icap, técnica Lorena Monzón, junto al personal administrativo.

Equipo interdisciplinario e incorporación profesional

La sede local sumó una nueva profesional para ampliar la cobertura asistencial, donde se se presentó oficialmente a la Lic. en Psicología Silvana Allende, quien se integra al cuerpo técnico.

El equipo de atención directa queda conformado por la Lic. Silvana Allende en el área de Psicología y la Lic. Mara Faigne en el área de Trabajo Social.

La gestión municipal remarcó la importancia de acercar profesionales capacitados a los vecinos que requieran acompañamiento y orientación ante situaciones de vulnerabilidad.

Sede, días y horarios de atención al público

El espacio se encuentra plenamente operativo en el centro de la ciudad. Las oficinas funcionan en Avenida Juan Pujol 2249.

En tanto que los horarios de atención serán de lunes a viernes en doble turno, por la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 15 a 19.