Se realizará el taller "Detrás del Silencio" por el Mes de Prevención del Suicidio en Goya

La Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Goya invita a la comunidad al taller “Detrás del Silencio: Herramientas para Acompañar y Acompañarnos”, en el marco del Mes de Prevención del Suicidio.

La actividad, abierta y gratuita, se desarrollará este lunes 14 de septiembre y contará con las disertaciones de la Lic. Mariela Tiboni y el deportista de alto rendimiento Cristian “Vikingo” Gómez.

Convocatoria y sede del encuentro

La propuesta municipal busca otorgar herramientas concretas a familias y estudiantes.

El encuentro se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre a las 8:30 en el Instituto Superior de Formación Docente "Dr. Daniel Lesteime" (intersección de Ñaembé y Policía Federal).

La entrada es libre y gratuita para estudiantes, familias y público en general, previéndose la entrega de certificados de asistencia.

La iniciativa promueve la escucha activa y el diálogo comunitario bajo la premisa de que la prevención es una responsabilidad compartida.

Disertantes y abordaje integral de la jornada

El encuentro articulará el conocimiento profesional interdisciplinario con testimonios de superación.

La Lic. Mariela Andrea Tiboni (nutricionista, coach ontológica y especialista en biodescodificación y adicciones) expondrá el tema "Volver a elegir la vida: trauma, cuerpo, propósito y prevención del suicidio desde una mirada integral".

El ultra corredor y conferencista Cristian "Vikingo" Gómez compartirá su vivencia personal sobre la salud mental, el deporte y la trascendencia de solicitar ayuda a tiempo.