Frente a la llegada de El Niño, Corrientes refuerza canales y desagües en tres ciudades

Ante la llegada del fenómeno climático que mantiene alerta a todo el país, el Gobierno de Corrientes ejecutó obras en zonas estratégicas de San Isidro, La Cruz y Curuzú Cuatiá, con intervenciones destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y reforzar los sistemas de desagüe de las localidades.

Los trabajos incluyen la apertura y limpieza de canales, además de intervenciones en sistemas de desagües y alcantarillados. Las tareas buscan mejorar el funcionamiento de la infraestructura hídrica ante el escenario climático asociado a El Niño.

Obras en cada ciudad

En San Isidro, se construyó una alcantarilla junto con sus cabezales, utilizando caños de hormigón armado. La intervención apunta a brindar una solución más duradera y segura para el paso y escurrimiento del agua.

En tanto, en La Cruz se reforzó el sistema de desagüe mediante trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales pluviales. Las tareas estuvieron orientadas a favorecer el drenaje y mantener despejadas las vías de escurrimiento.

Por otra parte, en Curuzú Cuatiá se realizaron tareas de limpieza en el canal Arroyo Castillo. La intervención beneficia el desagüe de la zona sur de la ciudad y permite mejorar el funcionamiento del sistema ante las precipitaciones.

De esta manera, las tres localidades sumaron intervenciones sobre distintos puntos de su infraestructura hídrica, con obras que apuntan a mejorar el drenaje y reducir posibles inconvenientes vinculados a la acumulación de agua durante períodos de lluvias.