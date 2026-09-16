Así es la refacción de la pileta semiolímpica del parque acuático de una ciudad correntina

La pileta semiolímpica del Parque Acuático Termal de Monte Caseros atraviesa una etapa de refacción y puesta en valor, con trabajos destinados a mejorar las condiciones de uno de los espacios públicos de la localidad.

Las tareas comenzaron con la pintura y refacción de la estructura que sostiene el techo del sector. Una vez finalizada esa etapa, se avanzó con la instalación de las chapas de policarbonato que forman parte de la cubierta.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos continúan con el objetivo de recuperar y acondicionar las instalaciones del parque acuático, mientras avanzan las distintas etapas previstas para la obra.

La intervención busca mejorar las condiciones de este espacio y dejarlo preparado para su utilización, con especial atención en la estructura y los sectores que forman parte de la pileta semiolímpica.

Con estos trabajos, Monte Caseros continúa con la recuperación de un sector del Parque Acuático Termal, en una obra que apunta a mejorar las instalaciones y poner en valor este espacio público de la ciudad.