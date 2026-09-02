Sello Correntino de Calidad: dictan asistencia técnica para alojamientos en Empedrado

La localidad de Empedrado albergó la primera jornada presencial del programa Sello Correntino de Calidad Turística, enfocada en la modalidad de alojamientos.

Impulsada por el área de Turismo provincial, la iniciativa capacitó a prestadores locales en herramientas de gestión, atención al visitante y estándares de servicio.

Además, los técnicos llevaron a cabo la evaluación de desempeño en las instalaciones del Hotel Tramonto.

Objetivos del taller y acompañamiento técnico

La capacitación presencial apuntó a profesionalizar la atención en el sector gastronómico y hotelero.

La jornada buscó implementar herramientas prácticas para optimizar la organización interna de los establecimientos y garantizar una experiencia satisfactoria al visitante.

Se abordaron protocolos de atención al cliente, gestión operativa y el cumplimiento de los parámetros exigidos por la norma provincial.

El Sello Correntino de Calidad busca distinguir y poner en valor a los prestadores comprometidos con la excelencia y la seguridad turística.

Evaluación presencial en el sector hotelero

Además de la instancia formativa, el equipo técnico realizó tareas de verificación sobre el terreno.

Se concretó la evaluación presencial a los servicios del Hotel Tramonto de Empedrado para verificar el grado de cumplimiento de los estándares de calidad.

Estas medidas buscan consolidar a Empedrado como una opción receptiva competitiva dentro de los circuitos turísticos de la provincia.