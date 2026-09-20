Provincia y Municipio proyectan la puesta en valor de la plaza de Mariano I. Loza

El Gobierno provincial presentó ante las autoridades de Mariano I. Loza el proyecto técnico para la remodelación y puesta en valor de la plaza central.

La iniciativa, encomendada por el gobernador Juan Pablo Valdés y expuesta por el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, contempla la renovación total de pisos, iluminación LED, áreas de descanso, juegos infantiles y la restauración de sus históricas pérgolas para el disfrute comunitario.

Presentación institucional y coordinación técnica

El encuentro marcó el inicio formal de las gestiones para la ejecución de la obra.

El proyecto fue impulsado por decisión del gobernador Juan Pablo Valdés para modernizar los espacios recreativos del interior.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, fue el encargado de exponer la propuesta técnica ante la intendente local, Cristina Ovelar.

En tanto que las especificaciones arquitectónicas fueron desarrolladas por el equipo técnico de la Unidad de Coordinación de Proyectos.

Detalles y equipamiento del proyecto de remodelación

La intervención busca revalorizar el principal punto de encuentro de la comuna.

Se colocará nuevo piso en la totalidad del predio y se instalará un sistema de iluminación LED peatonal para mayor seguridad.

La plaza sumará un sector de juegos infantiles adaptados y la construcción de un gimnasio urbano al aire libre.

Se incorporarán nuevos bancos de descanso y se realizará la refacción integral de las pérgolas existentes para optimizar la accesibilidad.