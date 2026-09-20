Saladas presentó la XXIII Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor

La Municipalidad de Saladas lanzó oficialmente la XXIII Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor, que realizará el sábado 17 y domingo 18 de octubre en el Complejo Turístico Municipal.

El intendente Noel Gómez encabezó el acto donde se anunciaron la 5.ª Expo Saladas, el primer Concurso de Mieles de la Región, recorridas por el Apiario Municipal y una grilla musical con artistas como Los Bofill, Juancito Güenaga, La Pilarcita y Diego Gutiérrez.

Novedades apícolas y fomento al sector emprendedor

El programa de esta edición suma incentivos para la producción regional y el comercio local:

Saladas organizará por primera vez el Concurso de Mieles de la Región para poner en valor la producción apícola; las bases se publicarán en los próximos días.

Se sumará como nueva atracción la posibilidad de conocer el predio apícola ubicado sobre la Ruta Nacional 118 (Km 6).

Además, confirmaron la participación de una delegación de Maciá (Entre Ríos), afianzando el vínculo entre ambas comunas apícolas.

Quienes compren en el Paseo de Artesanos y Emprendedores recibirán cupones para participar de sorteos durante las jornadas.

En tanto que el domingo 27 de septiembre se realizará una presentación oficial de la fiesta en el complejo "La Unidad" de Corrientes Capital.

Programación y grilla artística para el 17 y 18 de octubre

Las actividades abarcarán mañanas de exposición y noches de festival musical en el predio municipal.