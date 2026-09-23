Goya se prepara para honrar a la Virgen del Rosario con procesión y festival

La Municipalidad de Goya y la Iglesia Catedral dieron a conocer el cronograma de actividades en honor a Nuestra Señora del Rosario, Patrona del departamento.

Las celebraciones abrirán con la tradicional procesión náutica encabezada por el obispo Adolfo Canecín, seguirán con intenciones diarias para distintas instituciones durante la novena y tendrán su jornada central el 7 de octubre con la procesión por las calles de la ciudad, la Misa solemne y festivales culturales.

Apertura con procesión náutica y esquema de la novena

El inicio formal recupera la tradicional vinculación de la fe mariana con el río.

La procesión náutica partirá el 28 de septiembre a las 18 desde la guardería Tata Juan navegando el riacho Goya hasta Prefectura, con la imagen de la Virgen y el obispo Adolfo Canecín bendiciendo a las embarcaciones.

Tras el desembarco, la Catequesis y la Infancia Misionera guiarán el trayecto a pie hasta la Catedral para dar inicio a la novena.

A las 12 se rezará el Ángelus por LT6 AM 1200; a las 15 el Santo Rosario en la Capilla de Adoración Eucarística (que cumple 10 años) y a las 20 la Santa Misa en la Catedral.

Invitados especiales y festival de vigilia

Cada jornada de la novena estará dedicada a diferentes sectores de la sociedad goyana.

Del 28 de septiembre al 6 de octubre participarán la Comupe, barras pesqueras, fuerzas de seguridad, escuelas, personal de salud, comunicadores e instituciones comunitarias.

El 6 de octubre a las 21:30 comenzará el festival organizado por la Dirección Municipal de Cultura.

A la medianoche se realizará el saludo a la Patrona con la interpretación del Ave María a cargo de Cristina Sandoval.

Cronograma central del 7 de octubre

La jornada patronal abarcará actividades litúrgicas y festivas durante todo el día.