Reparan el puente sobre el riacho Batel donde quedó atascado un camión

El puente sobre el riacho Batel, ubicado en la Ruta Provincial 38, en jurisdicción de Yatay Tí Calle, comenzó a ser reparado luego de que un camión de gran porte cargado con abono quedara atascado sobre la estructura. Así lo confirmaron desde Vialidad Provincial a El Litoral este viernes.

El incidente ocurrió este jueves cerca de las 17, cuando el camión intentaba atravesar el puente. Personal municipal montó un operativo para retirar el vehículo y, una vez liberado el paso, se colocaron señalizaciones preventivas en los accesos al viaducto y se dio aviso a vialidad para evaluar el estado de la estructura.

El jefe de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, confirmó a El Litoral: “Ya se está reparando. Nuestro puentista ya pidió la madera y mañana creeríamos que ya se va a reponer”.

El hecho no dejó personas heridas ni víctimas. Mientras se desarrollaban las tareas de inspección, solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona.

Según confirmó Vialidad Provincial, los trabajos de reparación ya están en marcha y se prevé que la reposición de la madera se concrete este sábado, de acuerdo con la disponibilidad del material y la evolución de las tareas sobre el puente.