Prevención del cáncer en Corrientes: especialista brindó herramientas de prevención

La Casa del Bicentenario de la ciudad de Goya fue sede, el sabádo, de una jornada informativa sobre alertas tempranas para la prevención del cáncer, a cargo del reconocido especialista en oncología Dr. Mario Félix Bruno.

La actividad fue organizada por la Fundación Brilla Mujer con el acompañamiento de la Municipalidad de Goya.

El encuentro reunió a autoridades municipales, representantes de las fuerzas de seguridad, integrantes de la organización civil y pacientes.

Jornada de concientización y alertas tempranas

El encuentro buscó aportar herramientas clave para el cuidado de la salud y la detección oportuna.

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Mario Félix Bruno, especialista en Oncología y actual presidente de la Sociedad Argentina de Cancerología.

El profesional abordó las pautas de prevención, el reconocimiento de síntomas iniciales y la importancia del diagnóstico precoz para mejorar los pronósticos de tratamiento.

La actividad contó con la asistencia de vecinos, pacientes oncológicas de la fundación, miembros de la Policía de Corrientes y de la Policía Federal Argentina.

Respaldos institucionales y trabajo articulado

Autoridades locales destacaron la sinergia entre el sector público y las organizaciones civiles.

En representación del intendente Mariano Hormaechea, el secretario de Desarrollo Humano, Julio Canteros, remarcó el compromiso de la gestión comunal para colaborar diariamente en la asistencia a pacientes.

La concejal Susana Quiroz y la presidenta de la Fundación Brilla Mujer, Mariela Valenzuela, resaltaron el esfuerzo colectivo de las integrantes de la entidad para generar espacios de contención y concientización en la ciudad.

Participaron además las secretarias Sonia Espina (Educación) y María Paz Lampugnani (Industria), junto a las directoras Victoria González (Acción Social) y Silvina Ramírez (Fortalecimiento Familiar).