Corrientes: realizan una jornada de capacitación en obstetricia y cuidado maternal

El Centro Cultural "Sargento Juan Bautista Cabral" de Saladas fue sede de una jornada de formación y concientización sobre el rol de la obstetricia en el embarazo, parto y puerperio.

La iniciativa fue organizada por la Dirección de la Mujer municipal, la Residencia de Obstetricia del Hospital "María Auxiliadora" y el Instituto Superior Santa Rita.

El encuentro reunió a profesionales, estudiantes e instituciones de la salud con la presencia del intendente Noel Gómez.

Apertura institucional y trabajo articulado

La actividad reunió a autoridades locales y referentes del sector sanitario. El acto contó con el acompañamiento del intendente Noel Gómez y la apertura del secretario de Acción Social, Nicolás Guidobono, y la directora de la Mujer, Angélica Zuviría.

Como referentes de la Salud participaron la jefa de Residentes de Obstetricia del Hospital "María Auxiliadora", Dra. Sandra Azcona, y la Dra. Silvia Rivas.

Ejes temáticos y contenidos disertados

La capacitación se centró en herramientas prácticas para el abordaje de las personas gestantes.

Se abordó esta herramienta clave para la identificación temprana y actuación rápida ante eventuales riesgos durante la gestación.

Se expuso sobre el rol profesional en el acompañamiento integral durante el proceso gestacional, la preparación para el parto y el puerperio.

Las ponencias estuvieron a cargo de estudiantes de carreras afines a la salud, generando un espacio de aprendizaje participativo con los asistentes.

La jornada buscó conectar los centros de formación técnica con los equipos operativos de salud para optimizar la prevención en la comunidad.