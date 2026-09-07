El programa Ver para Ser Libres llega al interior de Corrientes

Tras completar una semana de atención en la Capital, el operativo territorial "Ver para Ser Libres" retoma sus recorridas por diez municipios del interior correntino.

La iniciativa está articulada entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el Ministerio de Capital Humano de la Nación y la Unne.

Ofrece controles oftalmológicos gratuitos y la entrega inmediata de anteojos a niños y adolescentes de 6 a 17 años.

Atención oftalmológica y entrega de anteojos en el día

El programa busca detectar e intervenir tempranamente en problemas de visión en edad escolar.

Es por ello que la población objetivo son los niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años de edad.

En el operativo itinerante se realizan controles oftalmológicos integrales para determinar la graduación necesaria. En los casos requeridos, se elaboran y entregan los anteojos durante la misma jornada, permitiendo que los beneficiados elijan el marco.

La detección temprana busca mejorar el desempeño escolar y el desarrollo cotidiano de los estudiantes en sus comunidades.

Cronograma semanal por los municipios del interior

Las unidades móviles de atención desplegarán la grilla desde este lunes 7 de septiembre:

Lunes 7: Ituzaingó y Gobernador Virasoro.

Martes 8: Itá Ibaté y Santo Tomé.

Miércoles 9: Itatí y La Cruz.

Jueves 10: San Cosme y Monte Caseros.