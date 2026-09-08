La Expo Iberá potenció el turismo, la producción y el emprendedurismo de Corrientes

La localidad de Concepción del Yaguareté Corá albergó la Expo Iberá, un espacio que conjugó turismo de naturaleza, innovación, ambiente y producción local.

La propuesta estuvo organizada por la Dirección de Turismo municipal con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Desarrollo Social y reunió a universidades, empresas, ONGs y emprendedores regionales.

Sede, autoridades y articulación regional

El evento se consolidó como un polo de intercambio institucional y comercial durante los días 6 y 7 de septiembre en Concepción del Yaguareté Corá.

El acto inaugural contó con la participación del intendente Gastón Ramírez; el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen; la directora de Comercialización, Débora Galarza; y el director de Turismo de la Cámara de Comercio del Mercosur, Vinícius Carli Geraldo.

Participaron universidades, fundaciones, pymes, artesanos y delegaciones de gobiernos regionales.

Ejes temáticos y oferta expositiva

Las jornadas se estructuraron bajo la premisa de la conservación y el crecimiento económico.

Se realizaron debates sobre inversión, cultura, tecnología, sustentabilidad y producción de naturaleza.

Tanto emprendedores e industrias presentaron insumos, servicios y productos artesanales en stands dedicados a la economía social.

Se llevaron a cabo rondas de intercambio para articular proyectos productivos vinculados a los esteros.

Gastronomía e identidad correntina

La cultura y las tradiciones locales tuvieron un protagonismo central durante la muestra.

La gastronomía típica funcionó como atractivo clave para vecinos y visitantes.

Además, se llevó adelante la clásica competencia de mbaipy, destacando las recetas tradicionales de la región.