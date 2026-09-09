El Gobierno provincial promovió una jornada sobre derechos y discapacidad en Bella Vista

El Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis), bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, llevó a cabo el taller “Derechos, Cuerpos, Discapacidades” en la Casa de la Cultura de Bella Vista.

La propuesta ofreció un espacio de orientación, debate y formación para familias de personas con discapacidad, enfocado en el fortalecimiento del rol de la contención familiar y el pleno ejercicio de los derechos personales.

Espacio de diálogo y derechos en Bella Vista

La jornada comunitaria promovió el abordaje integral de la temática en el interior provincial.

Se brindaron contenidos sobre el abordaje de la sexualidad, las necesidades afectivas, el reconocimiento del cuerpo y el acompañamiento respetuoso.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas promovidas y coordinadas por el Consejo Provincial de Discapacidad (Co.Pro.Dis), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes.

El Gobierno provincial ratificó la importancia de estos talleres para promover una mirada inclusiva, amparada en los derechos de cada persona.

El programa busca otorgar herramientas concretas a las familias para derribar prejuicios y consolidar el diálogo en los hogares.