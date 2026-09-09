Encontraron un enjambre de abejas en una plaza y quedó vallado por prevención

Un enjambre de abejas de grandes dimensiones fue detectado este miércoles en un árbol de la Plaza Centenario en Ituzaingó. De manera preventiva se realizó un vallado en el sector para resguardar a los correntinos y proteger a los insectos.

Según informaron desde el Municipio de la ciudad correntina, durante la noche un especialista realizará la extracción y posterior reubicación del enjambre, con el objetivo de preservar las abejas y garantizar la seguridad en el lugar.

Preservar los ejemplares

La intervención se lleva adelante en el marco de la Ley Provincial de Protección de las Abejas, que promueve su cuidado, conservación y reubicación y reconoce el rol que cumplen en el equilibrio ambiental y la polinización.

Desde el Municipio solicitaron a quienes circulen por la Plaza Centenario respetar el vallado y evitar acercarse o intervenir sobre las abejas mientras se desarrolla el operativo.

La recomendación apunta a prevenir cualquier situación de riesgo y permitir que el enjambre pueda ser retirado de manera segura para luego encontrar un nuevo lugar donde pueda continuar su desarrollo.