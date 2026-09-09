Incendio en un tacuaral de Riachuelo: el fuego puso en riesgo el tendido eléctrico

Un incendio se registró este miércoles por la tarde en un tacuaral ubicado sobre calle Minguito Fernández al 2.000, en la localidad de Riachuelo. El aviso fue realizado por un vecino y movilizó a una dotación de Bomberos ya que el fuego avanzó hacia el tendido eléctrico.

Bomberos de Riachuelo

El llamado de emergencia fue recibido a las 18, 35. Cuatro minutos después, salió la autobomba, a cargo del jefe de Cuerpo, Gustavo Pérez, acompañado por el bombero Mariano Domínguez como chofer y un integrante de la dotación, según explicaron en una publicación.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el tacuaral se encontraba afectado por el fuego. Durante la intervención advirtieron además que el tendido eléctrico existente en el sector representaba un riesgo para el personal que trabajaba en la zona.

Bomberos de Riachuelo

Ante esta situación, los bomberos trabajaron con devanadera y lograron sofocar el foco ígneo. El combate se extendió hasta pasadas las 20, por lo que llevó más de 1,30 horas de trabajo.