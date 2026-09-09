Legado centenario: San Luis del Palmar despide a su Ciudadana Ilustre Nahia Cristaldo

La comunidad de San Luis del Palmar despide con profundo dolor a Leonarda “Nahia” Cristaldo, una de las personalidades más longevas y representativas del municipio, tenía 108 años.

Declarada Ciudadana Ilustre y nacida en la zona rural del paraje Isla Tres Cruces, resumía más de un siglo de memoria local y resguardaba en su árbol genealógico el legado de su abuelo, veterano de la Guerra de la Triple Alianza.

Una vida centenaria arraigada al campo correntino

Nahia Cristaldo protagonizó más de un siglo de historia y transformaciones rurales en el departamento.

Nació en la Quinta Sección de San Luis del Palmar, más precisamente en la zona rural del paraje Isla Tres Cruces. Por su trayectoria y representatividad cultural, fue distinguida en vida con el título de Ciudadana Ilustre de San Luis del Palmar.

El lazo histórico con la Guerra de la Triple Alianza

Su linaje familiar custodiaba una de las páginas históricas más singulares de la región.

Madre de una extensa familia, trasmitió de generación en generación los recuerdos y anécdotas de su abuelo, Francisco Cristaldo.

Su antepasado prestó servicio como combatiente correntino en la Guerra de la Triple Alianza y retornó a su tierra natal conservando el documento original del tratado de paz.

Vecinos, agrupaciones culturales y familiares manifestaron su acompañamiento ante la partida de una referente invalorable de la identidad sanluiseña.

Con información de Nahuel Ramírez