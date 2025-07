Miles de fanáticos se congregaron para rendir tributo a Liam Payne

Centenares de seguidores de One Direction se reunieron este domingo en Hyde Park, Londres, para rendir un último homenaje a Liam Payne, fallecido el pasado miércoles a los 31 años en Buenos Aires, Argentina.

Los fans, conocidos como “directioners”, se congregaron alrededor de la estatua de Peter Pan en el emblemático parque londinense, decorándola con fotos, pancartas, globos, dibujos y flores en memoria del cantante.

Muchos de los presentes, visiblemente emocionados, entonaron canciones populares de la boyband y de la carrera en solitario de Payne.

La atmósfera en el parque era una mezcla de tristeza y celebración, con los fans compartiendo recuerdos y anécdotas sobre el artista.

Eventos similares se llevaron a cabo simultáneamente en otras ciudades del Reino Unido, como Liverpool y Wolverhampton, lugar de nacimiento del artista, así como en diversos puntos del planeta.

Estas manifestaciones espontáneas de duelo y aprecio demuestran el impacto global que Liam Payne y One Direction han tenido en una generación de seguidores.

En Buenos Aires, un grupo de fans se congregó en las inmediaciones del Hotel Casa Sur, donde el músico perdió la vida tras caer de un balcón en circunstancias aún por esclarecer.

Las autoridades locales continúan investigando el incidente, mientras los seguidores argentinos mantienen una vigilia permanente en el lugar.

Geoff Payne, padre de Liam, viajó a Argentina el viernes para realizar los trámites de repatriación del cuerpo de su hijo.

Según la prensa argentina, se detuvo brevemente para leer algunos de los mensajes dejados por los seguidores, visiblemente conmovido por las muestras de afecto hacia su hijo.

Se estima que el proceso de repatriación podría demorar entre 10 y 15 días, debido a los procedimientos legales y administrativos necesarios.

En tanto, Zayn Malik, ex miembro de One Direction, anunció la postergación de su gira por Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne.

A través de sus redes sociales, Malik expresó: “Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la parte de EE.UU. de la gira ‘Stairway to the Sky’”.

Las nuevas fechas, reprogramadas para enero, serán anunciadas próximamente.