Presionan para que Olaf Scholz convoque elecciones anticipadas

El socio de coalición que le queda a Olaf Scholz en el gobierno dijo el lunes que está abierto a una votación parlamentaria anticipada para abrir el camino a unas elecciones adelantadas, uniéndose a los partidos opositores para instar al canciller alemán a que aclare el asunto esta semana.

Scholz, socialdemócrata, tenía previsto convocar una votación de confianza para el 15 de enero, el primer paso para poner en marcha unas elecciones, tras la ruptura de su coalición tripartita la semana pasada.

No obstante, su socio de coalición, los Verdes, se unió a su antiguo aliado, el neoliberal Partido Demócrata Liberal (FPD), y a la oposición conservadora para exigir a Scholz que actúe con mayor celeridad.

“Esperamos que aclare las cosas esta semana”, dijo en rueda de prensa Ricarda Lang, copresidenta de Los Verdes, quien añadió que el tiempo parlamentario que queda antes de los comicios debería dedicarse a tareas urgentes en lugar de continuar con la agenda legislativa de la antigua coalición.

La coalición de Scholz perdió su mayoría parlamentaria el miércoles, cuando el FDP abandonó el gobierno por el deseo de sus socios más izquierdistas de gastar más, recurriendo al endeudamiento público si fuera necesario.

Ahora depende de los partidos de la oposición para aprobar la legislación, incluido el presupuesto de 2025. Si no se aprueba un nuevo presupuesto, el gobierno puede saldar las deudas y obligaciones que ya ha contraído, incluido el pago de los intereses de los bonos o los salarios de los empleados del Estado, pero no puede asumir nuevas obligaciones.

Los legisladores anularon el lunes una reunión crucial de planificación presupuestaria, en una señal de que las posibilidades de aprobar un presupuesto se están desvaneciendo, incluso en un momento en que crecen las peticiones de intervención gubernamental para evitar una crisis en la mayor economía de Europa.

Por su parte, Scholz afirmó el domingo que puede imaginarse un voto de confianza en diciembre, después de que anteriormente planteara como fecha para esa votación enero del año próximo, lo que hubiera reportado la convocatoria de elecciones a marzo de 2025.