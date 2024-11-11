Trump designó a Tom Homan como “Zar de las fronteras”

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Tom Homan (foto), su ex director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), actuará como el “zar de la frontera” en su próximo gobierno.

“Me complace anunciar que el ex director del ICE, y un partidario incondicional del control fronterizo, Tom Homan, se unirá al gobierno Trump; a cargo de las fronteras de nuestra nación”, escribió en su sitio Truth Social.

Había expectativas de que Homan se reincorporara al segundo gobierno de Trump en un papel relacionado con las labores fronterizas y el compromiso de Trump de lanzar la operación de deportación más grande en la historia del país.

Además de supervisar las fronteras sur y norte y la “seguridad marítima y aérea”, Trump dijo que Homan “estará a cargo de toda la deportación de extranjeros ilegales de vuelta a su país de origen”, una parte central de su agenda.

El presidente electo señaló que no tiene “ninguna duda” de que Homan “hará un trabajo fantástico y largamente esperado”.

En una entrevista en el programa “Sunday Morning Futures” del canal Fox News, Homan afirmó que no se emplearía al ejército para localizar y detener a inmigrantes ilegales en el país, y que el ICE implementaría los planes de Trump de una manera “humana”.

“Va a ser una operación bien dirigida y planificada, llevada a cabo por los hombres de ICE. Los hombres y mujeres de ICE hacen esto a diario. Son buenos en ello”, dijo. “Cuando salgamos, vamos a saber a quién estamos buscando. Muy probablemente sabremos dónde van a estar, y se hará de manera humana.”

“Tienen mi palabra. Trump regresa en enero, yo llegaré justo detrás de él al regresar, y dirigiré la operación de deportación más grande que este país haya visto jamás”, afirmó Homan.

Mientras tanto, la congresista Elise Stefanik fue elegida como embajadora ante la ONU. "Elise es una luchadora increíblemente fuerte, dura e inteligente que prioriza a Estados Unidos", aseguró Trump en un comunicado.

La semana pasada, Trump anunció que su directora de campaña, Susie Wiles, como jefa de gabinete de la Casa Blanca, convirtiéndose así en la primera mujer en ostentar este cargo.