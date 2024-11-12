Elecciones anticipadas en Alemania el 23 de febrero

Alemania celebrará elecciones anticipadas el 23 de febrero después de que se llegara un acuerdo entre los partidos en el fracturado parlamento del país este martes.

Los líderes de los grupos parlamentarios socialdemócrata, Rolf Mützenich, y conservador, Friedrich Merz, confirmaron el 23 de febrero como fecha acordada para la celebración de elecciones anticipadas en Alemania, que debe ser aprobada ahora por el presidente del país, Frank-Walter Steinmeier.

En una comparecencia ante la prensa, Mützenich precisó el calendario, según el cual, el 11 de diciembre el canciller alemán, Olaf Scholz, presentará por escrito su voto de confianza, que será debatido el 16 de diciembre, al comienzo de la semana de sesiones parlamentarias, y sobre el que se tomará ese mismo día una decisión.

Mützenich señaló que también se barajaron otras posibles fechas, que él hubiera preferido, y que no todos estaban satisfechos con este calendario. "Pero ahora, por fin, podemos alejarnos de esta cansina discusión sobre la fecha de las elecciones y concentrarnos en lo que en definitiva es bueno para nuestro país", subrayó.

Mützenich calificó de "muy inteligente" la decisión del canciller de delegar en los líderes de los grupos parlamentarios de los socialdemócratas y de la oposición conservadora la "poco útil discusión" sobre la fecha de las elecciones y aseguró que las conversaciones se caracterizaron por un ambiente de confianza y confidencialidad.

"Hemos acordado proponer al presidente que las elecciones tengan lugar el próximo 23 de febrero, debe ser el día de las elecciones para la composición del 21º Bundestag", dijo por su parte Merz en una comparecencia ante la prensa.

La semana pasada, la coalición gubernamental de Alemania colapsó debido a los desacuerdos sobre la débil economía del país. Entonces, el canciller Olaf Scholz despidió a su ministro de Finanzas, quien retiró a su partido de la coalición, dejando al gobierno en minoría, únicamente sustentado en una alianza entre el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y el Partido Verde.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier necesita dar su visto bueno a la fecha de la elección, pero los informes sugieren que esto es una formalidad. Steinmeier dijo en un evento no relacionado en Berlín este martes que “nuestro país necesita un gobierno capaz de actuar”.

“Por eso no debemos perder tiempo ahora. Debemos encontrar respuestas a la pregunta de cómo podemos hacer que nuestro estado sea más capaz de actuar”, agregó Steinmeier.