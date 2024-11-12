Una nueva Dana con lluvias torrenciales amenaza a España

Ante la amenaza de una nueva DANA que afectará la Península y Baleares, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, subrayó la necesidad de que la población esté atenta con Aemet, la agencia meteorológica española.

La nueva DANA traerá lluvias torrenciales, especialmente en el litoral mediterráneo y Andalucía occidental, con riesgo de desbordes e inundaciones. La Aemet ha emitido alertas por lluvia, viento, nieve y temporal marítimo en nueve comunidades, con focos en Baleares y la Comunidad Valenciana, donde se esperan precipitaciones intensas.

Esta DANA se produce apenas dos semanas después de un temporal histórico que golpeó la región, que dejó al menos 223 muertos y decenas de desaparecidos. Y, aunque se espera que sea menos intensa, las zonas ya afectadas como Valencia y Castellón son vulnerables a más daños.

Las lluvias comenzaron en Baleares este martes y se intensificarán en el área mediterránea este miércoles, con Málaga, Alicante, Castellón, Valencia y Tarragona como las zonas más afectadas. Se espera que los efectos duren hasta el viernes.

“El monitoreo estará a tiempo y con la información adecuada, como siempre. Pero, dado que se trata de la misma zona afectada anteriormente, Aemet nos irá actualizando la situación y Emergencias 112 mantendrá a la población informada de manera constante”, expresó Mazón tras la reunión de Cecopi, el centro de coordinación de emergencias

Mazón subrayó la “especial atención” que se está prestando debido a los recientes eventos climáticos y afirmó que la comunicación con Aemet y las autoridades locales es constante. “Es fundamental que todos sigan las instrucciones de Emergencias 112”, reiteró.

Por su parte, El Rey Felipe VI, en su visita de este martes a las unidades militares desplegadas en las zonas afectadas por la DANA, transmitió un mensaje de unión y esfuerzo colectivo.

Resaltó el “espíritu” de trabajar juntos, “hombro con hombro, codo con codo, mano con mano, pero todos con el mismo corazón”, en una situación que, según admitió, no tiene “precedentes”. El Rey subrayó además la “complejidad de cada momento” en una emergencia de la magnitud vivida.

“Esta nueva situación presenta una incertidumbre todavía mayor que la anterior y, aunque en principio no parece que vaya a llover tanto, lo hará en una zona ya dañada como Cataluña, Castellón y Valencia, por lo que la vulnerabilidad es más alta”, dijo a El País el vocero de la Aemet, Rubén del Campo, para precisar que se esperan 100 litros por metro cuadrado de agua más entre el jueves y el sábado.