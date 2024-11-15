Por primera vez Putin habló con un líder de occidente sobre Ucrania

El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ruso Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica de una hora este viernes -la primera entre Putin y un líder de un país occidental importante desde diciembre de 2022- en la que discutieron sobre las posibilidades de poner fin a la guerra en Ucrania.

Según confirmó el gobierno alemán, Scholz instó a Putin a entablar negociaciones con Ucrania que conduzcan a una “paz justa y duradera” y exigió la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano.

La llamada se produce en un momento en el que Ucrania enfrenta una creciente dificultad en el frente de batalla debido a la escasez de armas y de personal, mientras las fuerzas rusas continúan avanzando. “El canciller instó a Rusia a demostrar disposición para negociar con Ucrania con el fin de alcanzar una paz justa y duradera”, expresó el vocero del gobierno alemán, quien también subrayó la firme determinación de Alemania de respaldar a Ucrania en su defensa frente a la agresión rusa, el tiempo que sea necesario.

Scholz condenó los ataques rusos a la infraestructura civil ucraniana y reafirmó que Alemania continuará brindando su apoyo militar y financiero a Ucrania.

Scholz -se informó- le dijo a Putin que el despliegue de tropas norcoreanas para apoyar a Rusia en la guerra constituye una grave escalada del conflicto.