Maduro excarceló a 70 presos políticos que protestaron por la elección

El gobierno de Nicolás Maduro comenzó a excarcelar a presos políticos que protestaron contra el resultado electoral del pasado 28 de julio en Venezuela. Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, confirmó que desde las primeras horas de este sábado se procedió a la liberación de al menos 70 detenidos. Hasta el momento, decenas de personas salieron de los centros penitenciarios Yare III, Tocorón, Tocuyito y en la cárcel de mujeres de Las Crisálidas.

“El proceso está ocurriendo ahora. En Tocorón están comenzando en poco (tiempo) y en Yare III han excarcelado solo a 10", relató a este medio Romero.

Nueve de los excarcelados confirmados son Gustavo Albarrán, Luis Ocanto, Rafael Murillo, Luis Batista, David Sanoja, Elías Maíz, Carlos Enrique Chile, Cristian Pérez y Ángel Moreno.

En tanto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmó en X excarcelaciones en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas Las Crisálidas sin precisar una cifra. La organización indicó que las mujeres liberadas recibieron medidas cautelares.

Estas liberaciones se dan tras la muerte de Jesús Manuel Martínez Medina en el estado de Anzoátegui, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Martínez padecía diabetes y un problema cardíaco, según indicó la líder opositora María Corina Machado.