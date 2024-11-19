La cruel confesión del acusado de drogar y hacer violar a su esposa en Francia

En el último día de declaración en el juicio que atrae al mundo en Avignon, su victima, Gisèle Pelicot, dijo que la sociedad “machista” debe cambiar su actitud ante la violación y se deben cambiar las leyes en Francia.

Enfrente estaba Dominique, su ex marido, el autor de sus torturas, que instó a más de 90 personas a que la violaron cuando la drogaba en su propia cama. Al menos 50 han declarado hasta hoy. Él declaró por última vez, en un juicio que va a finalizar el 20 de diciembre.

Madame Pelicot no recuerda nada y su tragedia y dignidad la ha convertido en un ícono feminista. Ayer sus dos hijos exigieron a su padre, a quien llaman “Monsieur” y no por su nombre, revelar si su hija Caroline, sus ex esposas y sus nietos también habían sido violados o drogados. Todos se han divorciado, a causa del conmovedor y morboso caso en un pueblo de la Provence francesa. Encontraron fotos de su hija dormida y con una lingerie que ella no reconoce. A sus nietos los invitó “a jugar al doctor”. El acusado asegura que no lo hizo.

En su última declaración ante el tribunal penal de Avignon, Gisele Pelicot dijo: “Es hora de que cambie la sociedad machista y patriarcal que trivializa la violación. Es hora de que cambiemos la forma en que vemos la violación”.

Un total de 51 hombres están siendo juzgados por la violación de Pelicot, cuyo entonces marido, Dominique, mezcló pastillas para dormir y ansiolíticos en su comida y después invitó a docenas de hombres a violarla en su cama mientras estaba inconsciente