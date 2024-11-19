Lula insta a los líderes del G20 a avanzar más rápido en los objetivos climáticos

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, instó el martes a los líderes del Grupo de las 20 principales economías a acelerar sus objetivos climáticos nacionales, pidiéndoles alcanzar emisiones climáticas netas cero entre cinco y diez años antes de lo previsto.

Al inaugurar la última sesión de la cumbre del G20 en Río de Janeiro, Lula sugirió que los países adelanten sus objetivos para alcanzar la neutralidad climática en 2040 o 2045, en lugar de 2050, como han prometido Brasil y muchos otros.

"Tenemos que hacer más y mejor", dijo Lula, señalando que este es probablemente el año más cálido del que se tenga registro, ya que los desastres climáticos, como inundaciones y sequías, se vuelven más frecuentes e intensos. "No hay tiempo que perder", añadió.

Los líderes mundiales están tratando de apuntalar una respuesta global al cambio climático antes de que Donald Trump retome la presidencia de Estados Unidos en enero, cuando planea revertir la política estadounidense sobre el calentamiento global y, según se informa, abandonar el histórico Acuerdo de París.

Las naciones del G20 son consideradas vitales para dar forma a la respuesta al calentamiento global, ya que representan el 85% de la economía mundial y más de tres cuartas partes de las emisiones que provocan el calentamiento climático.

Los líderes del G20 pidieron el lunes en una declaración conjunta "aumentar rápida y sustancialmente la financiación climática de miles de millones a billones de todas las fuentes" para enfrentar el calentamiento global.

También instaron a los negociadores de la COP29 a llegar a un acuerdo sobre un nuevo objetivo financiero sobre la cantidad de dinero que las naciones ricas deben proporcionar a las naciones en desarrollo más pobres en financiación climática, el principal punto de fricción en las conversaciones sobre el clima.

En la cumbre del G20 del martes, cuando los líderes centraron su debate en el medio ambiente, Lula instó a los países en desarrollo a ampliar sus objetivos climáticos para abordar todas las emisiones que causan el calentamiento global, no sólo las de ciertos sectores o gases.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en la reunión que los países en desarrollo necesitan tener "suficiente potencia de fuego y acceso al capital" para frenar el cambio climático y proteger a sus países de sus efectos. Ese dinero debe fluir hacia sus economías y dar un respiro a los países endeudados.