Kamala Harris anunció que ya votó por correo

Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU, anunció este domingo que votó por correo para las elecciones presidenciales que se celebran este martes en Estados Unidos y para las cuales compite como candidata demócrata contra el ex mandatario Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca.

“De hecho, acabo de completar mi papeleta de voto por correo”, dijo la candidata demócrata a la presidencia a los periodistas mientras hacía campaña en el estado clave de Michigan, y agregó que la papeleta estaba “en camino a California”.

Mientras tanto, Harris y Trump emprendieron este fin de semana un frenético recorrido por un puñado de estados muy disputados en busca del voto de los indecisos.

La vicepresidenta y su rival, el candidato republicano, siguen en empate técnico en las encuestas.

Ambos partidos políticos dirigen sus esfuerzos a los estados clave, aquellos territorios donde las elecciones suelen decidirse por un estrecho margen. Estos estados juegan un papel crucial en la definición del ganador, en contraste con los estados considerados bastiones firmes de los republicanos o demócratas, donde el apoyo hacia un partido específico es históricamente consistente y predecible.

Las elecciones de los Estados Unidos están previstas para el próximo martes, aunque los resultados de la contienda podrían demorarse de acuerdo a lo ajustado del resultado.