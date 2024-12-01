Renunció el embajador de Georgia en EEUU y se profundiza la crisis interna

El primer ministro de Georgia, Irakli Kobajidze, confirmó que el embajador del país en EEUU, David Zalkaliani (foto), dimitió en protesta contra el propio Ejecutivo georgiano en medio de la enorme crisis política desatada en las últimas semanas en el país, que ha generado dimisiones en cadena dentro del cuerpo diplomático.

La capital del país, Tiflis, lleva semanas siendo un escenario de protestas opositoras que acusan al gobierno de perpetrar un fraude electoral en las pasadas elecciones de octubre y de protagonizar una deriva hacia Rusia.

El primer ministro ha defendido el proceso electoral y respondido que las manifestaciones están siendo orquestadas por “entidades extranjeras”, pero no consiguió impedir que la Unión Europea y Estados Unidos le retiraran su respaldo en los últimos días.

El proceso de adhesión al bloque europeo está suspendido y el Departamento de Estado de EEUU anunció el sábado la anulación de su acuerdo estratégico con Georgia.

En este contexto, la dimisión de Zalkaliani se suma a las protagonizadas en las horas previas por los responsables diplomáticos georgianos en Lituania, Italia o Países Bajos, recuerda el portal de noticias georgiano Civil.

Por otra parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, avisó al actual Gobierno de Georgia de que su decisión de congelar hasta 2028 el comienzo de las negociaciones de adhesión con la UE “tendrá consecuencias directas” por parte de los Veintisiete.